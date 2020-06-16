Каршеринг возобновил работу в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сервисы каршеринга "Делимобиль" и YouDrive возобновили работу в Ленинградской области после снятия ограничений на оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей в регионе, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службах компаний.

"Компания начала работу в Ленинградской области с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по дезинфекции автомобилей", - сказала официальный представитель "Делимобиля".

В YouDrive добавили возможность арендовать машины на территории региона сроком не менее пяти суток. "В летний период загородные поездки пользуются большим спросом. Поэтому после снятия ограничений на работу каршеринга в Ленинградской области мы решили предложить пользователям аренду автомобилей минимум на пять суток. <...> После каждой аренды автомобили будут проходить полную дезинфекцию", - сказали в пресс-службе "YouDrive", добавив, что пользователи могут отъезжать от Кольцевой автомобильной дороги только на 250 км.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес изменения в постановление о мерах противодействия коронавирусу, разрешив услуги краткосрочной аренды автомобилей с 15 июня при условии ежедневной дезинфекции транспорта. Ограничение действовало с 15 апреля.

Оказание услуг каршеринга в Санкт-Петербурге с 13 апреля остается под временным запретом. Нарушившим временный запрет юридическим лицам будет грозить административный штраф до 500 тыс. рублей.