Спор о новогодних каникулах, режим работы в Москве. Главное о коронавирусе за 16 июня

Пандемия коронавируса нового типа

Глава Мордовии рекомендовал до 15 июля сохранить удаленку для некоторых сотрудников

Речь идет о сотрудниках с детьми, пожилых сотрудниках, а также о людях, имеющих хронические заболевания

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