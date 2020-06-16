Спор о новогодних каникулах, режим работы в Москве. Главное о коронавирусе за 16 июня

Россия
- Всего зафиксировано 545 458 случаев заражения, из них новых — 8 248. За сутки умерли 193 человека, за весь период — 7 284.
- В Совфеде предлагают сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за пандемии, в Госдуме это назвали нецелесообразным.
Москва
- Всего зафиксировано 208 680 случаев заражения, из них новых — 1 416.
- Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком временном интервале — с 06:00–07:00 до полудня. Это поможет соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.
- В столице открылись летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставки и зоопарк. Соблюдение дистанции на летних верандах будут фиксировать с помощью дронов.
- Глава СПЧ Валерий Фадеев не считает нарушением прав человека введение пропускного режима в столице.
- Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля.
Мир
- Всего зафиксировано более 8 млн случаев заражения, умерли более 435 тыс. человек (данные американского Университета Джонса Хопкинса).
- Разновидность коронавируса, которая начала распространяться на пекинском оптовом рынке, может быть заразнее той, с которой началась пандемия COVID-19 в Ухане. Подробнее о вспышке в Пекине читайте здесь.
- Самая распространенная мутация повышает заразность коронавируса от 2,5 до 8 раз, она встречается более чем у половины изученных штаммов SARS-CoV-2.
- Жители 369 домохозяйств в берлинском районе Нойкёльн помещены в карантин из-за вспышки COVID-19.