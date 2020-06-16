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Пандемия коронавируса нового типа

Спор о новогодних каникулах, режим работы в Москве. Главное о коронавирусе за 16 июня

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 208 680 случаев заражения, из них новых — 1 416.  
  • Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком временном интервале — с 06:00–07:00 до полудня. Это поможет соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.
  • В столице открылись летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставки и зоопарк. Соблюдение дистанции на летних верандах будут фиксировать с помощью дронов
  • Глава СПЧ Валерий Фадеев не считает нарушением прав человека введение пропускного режима в столице.
  • Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля.

Мир

  • Всего зафиксировано более 8 млн случаев заражения, умерли более 435 тыс. человек (данные американского Университета Джонса Хопкинса).
  • Разновидность коронавируса, которая начала распространяться на пекинском оптовом рынке, может быть заразнее той, с которой началась пандемия COVID-19 в Ухане. Подробнее о вспышке в Пекине читайте здесь
  • Самая распространенная мутация повышает заразность коронавируса от 2,5 до 8 раз, она встречается более чем у половины изученных штаммов SARS-CoV-2.
  • Жители 369 домохозяйств в берлинском районе Нойкёльн помещены в карантин из-за вспышки COVID-19. 
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Пандемия коронавируса нового типа
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