В пижамных штанах и красивых кофточках. Как корреспондент ТАСС защищала диплом онлайн

Еще год назад я была уверена, что поеду на защиту диплома в свой Уральский федеральный университет на трамвае, куплю кофе в ближайшей кофейне для настроения. А когда буду волноваться, сидя в вузовской аудитории, буду смотреть в окно на красивый оперный театр. Но все изменилось, и вот я сижу дома босиком перед ноутбуком, и кофе есть, и окно, но другие

С вечера я выслушала наставления коллег, которые заключались примерно в следующем: "Если писала диплом сама, то все пройдет хорошо, главное — отвечай уверенно". Ну и, конечно, именно в ночь перед защитой я переделывала презентацию: исправляла буллиты, добавляла точки с запятой в конце пунктов. В безграничной важности этих действий меня убедил мой молодой человек. Ради защиты с вечера я погладила рубашку и брюки, а приготовленные за год туфли так и остались стоять у стола — защита проходит дома, можно сидеть босиком. Вместо Театра оперы за окном — два ряда гаражей, а чуть правее, если выглянуть из окна, помойка. Да и левее тоже. Нас уже подключили к системе, представили комиссию. Нужно ждать своей очереди, я выступаю седьмая. Презентацию готовила в перерывах на дежурстве, с утра написала шпаргалку: основные понятия, авторы, на которых ссылалась. Кто знает, какой вопрос могут задать, надо быть готовой ко всему. Дома настроиться на защиту очень сложно, тебя буквально все отвлекает: соседи сверху, у которых вечно что-то падает и шумно бегают дети, соседи слева, у которых, кажется, какой-то праздник длится уже неделю, а о шуме за окном я вообще молчу. Но потихоньку я успокоилась, разложила все необходимые вещи перед собой, поставила чашечку кофе. Лизу не слышно Защиты диплома в онлайн-формате боялись: а вдруг пропадет интернет, вдруг сломается компьютер, вдруг техника начнет обновляться, и ты не сможешь быстро выйти на связь. В группе обсуждали: а если кто-то из преподавателей не сможет подключиться и всю защиту придется переносить. Но преподаватели готовились не меньше нашего, учились пользоваться новыми для себя сервисами. Секретарь комиссии проводила для студентов репетиции: можно было попробовать подключиться и вывести на экран свою презентацию. Мы с подругами собирались вечерами и репетировали: проверяли звук, картинку. Но что-то все же не выдерживает накала — то ли техника, то ли люди, — после того как выступили трое моих однокурсников. — У защищающегося какие-то технические неполадки, давайте пропустим следующего? — говорит секретарь, и я начинаю сильно волноваться. До меня еще два человека, очередь стала немного короче. — Простите, у меня тоже неполадки, можно я выступлю позже? — говорит следующий студент, и я чувствую, как начинают трястись руки и сильно стучит в висках. — Елизавета, вы готовы? Лиза? Вас не слышно, — взволнованно спрашивает секретарь комиссии. В ответ — тишина. — Предлагаю начать с того, у кого хорошо со связью. Вика, у вас все в порядке с техникой?

С техникой все в порядке, а со мной — нет. У меня ужасный почерк, и от волнения я не понимаю ни слова из своих записей. "Здравствуйте, уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии, преподаватели и студенты, тема моей работы…" — А мы ничего не видим. Вы включили презентацию? — спрашивает кто-то, а я от волнения не могу даже опознать голос. Как не включилась презентация? Но все получается быстро исправить. Сразу скажу, защита онлайн — это одно из худших испытаний в моей жизни. Как только ты открываешь презентацию, ты перестаешь видеть лица людей и остаешься без их реакции. Ты просто разговариваешь со своими слайдами. Здесь очень сложно сконцентрироваться, продолжать говорить четко и убедительно. Тон съезжает: ты сидишь дома, совершенно один, и причины говорить громко нет. Поначалу я держала ручку, надеясь так сдержать появившуюся дрожь. Потом я ее убрала и начала жестикулировать. Все-таки движения для живости рассказа не хватает. Заканчиваю выступление и быстро возвращаюсь на экран с комиссией — все же смотреть на них мне сейчас спокойнее. Вопросов оказалось немного, они были не такие страшные, как я себе представляла. Кажется, все с интересом отнеслись к моей теме и действительно хотели узнать о ней больше. — Спасибо большое, Виктория, мы переходим к следующему выступлению… Благодарю в ответ и выключаю камеру. От волнения немного трясутся руки, но я отмечаю, что все, что я хотела, — сказала. Из соседней комнаты выбегает группа поддержки в лице моего молодого человека: "Ты умница, все ровно рассказала и на вопросы четко ответила. Все отлично прошло", — радуется он. — Да... пойду помою посуду. — Зачем? — Не знаю, разволновалась, — отвечаю я. Мне действительно кажется, что, если я уйду подальше от компьютера, станет легче и спокойнее, получится отвлечься. Марафон в пижамных штанах Елизавета Бозова оказалась в числе студентов, которые должны были защищаться передо мной, но немного подвела техника. Лиза достаточно уверенно держалась на камеру, произойди такое со мной, я бы, наверное, не смогла собраться и окончательно запаниковала. — Я думала, что у меня сердечный приступ, поднялась температура, и вообще все у меня отвалилось, — смеется Лиза. — Но когда тебя вызывают, ты включаешь презентацию, ты вдруг расслабляешься, понимаешь, что есть только два варианта: либо ты выступишь и ответишь, либо не выступишь и не ответишь. Не знаю, было бы мне так страшно, если бы я могла посмотреть людям в глаза и понять, одобряют они или не одобряют. Или защищать так легче, когда ты лежишь в пижамных штанах и красивой кофточке.

Описание Елизавета Бозова © Личный архив Елизаветы Бозовой

Сдавать дома, признается Лиза, очень удобно. Не нужно никуда ехать и торопиться, можно сидеть на своем диване. — Я очень сильно волновалась, у меня бешеный пульс, и непосредственно перед защитой я села и сказала: я работала над этим сама, я все сделала сама, у меня прекрасный диплом, я провела большую работу, у меня отличная рецензия, отличный отзыв руководителя и все хорошо. Да, есть вероятность, что я облажаюсь, но она небольшая, — рассказывает девушка. Пустой университет в разгар экзаменов В университете в дни защит тихо, коридоры почти пустые. На входе обязательно измеряют температуру. Это новый для университета опыт масштабной работы в онлайн-формате, и проходит он достаточно успешно.

— Конечно, если произошли проблемы, нет связи, студент может через некоторое время подключиться снова. Недавно прошла предзащита у иностранных студентов, и некоторые студенты, которые учились здесь, а сейчас уехали в Китай, они показывали прямо из Китая. И из-за особенностей работы интернета в Китае они не смогли демонстрировать презентации, им помогали, — рассказывает проректор по развитию образовательной деятельности Уральского федерального университета Андрей Созыкин. По его словам, университет не закрыл двери для студентов на период пандемии. Тем, кому требовалось посетить вузовские лаборатории для проведения экспериментов к дипломной работе, давали такую возможность при соблюдении всех необходимых норм. Часть преподавателей выходят на работу три раза в неделю. Если на эти дни выпадает защита, они подключаются из университета. В одну из таких аудиторий пригласили журналистов. Здесь висит экран, идет трансляция, в пустой аудитории сидят двое преподавателей. Корреспонденты занимают места за партами, фотографы тихо бегают по всей аудитории, выбирая удачные ракурсы.

На проект Сергея Баженова, который в этот момент рассказывает о своей работе, уже получены патенты. После защиты работу представят на конкурсы. Раньше не успели — пандемия не дала возможности провести эксперимент. Первый вопрос, который возник после перехода на дистанционное обучение, — что будет с дипломами, — рассказывает научный руководитель Сергея, заместитель проректора по развитию образовательной деятельности УрФУ Валентина Овчинникова. — Какие системы, какие платформы им предложить, для того чтобы диплом и дипломное проектирование не было сорвано? Именно в проектировании, когда они делают выпускную работу, каждая неделя на счету. <…> И здесь отсрочить на неделю, на две какой-то процесс нельзя, — отмечает она.

Описание Заместитель проректора по проектному обучению УрФУ Валентина Овчинникова © Полина Погребицкая/Пресс-служба УрФУ

По словам Овчинниковой, провести проверку исследований экспериментом в этом году все же не удалось, поэтому в части эксперимента получилась больше теоретическая составляющая практических вопросов. Пандемия оставила студентов и некоторых преподавателей дома, но при этом она помогла немного позаботиться об экологии, отмечает ректор вуза Виктор Кокшаров. — Одно из позитивных последствий дистанта в том, что ни один диплом не надо распечатывать. Выпускная квалификационная работа — это порой сотни страниц. Сейчас они принимаются в электронном виде, так что мы экономим огромное количество бумаги, — говорит он. Ожидание и нереальность После того как ты выступил, начинается долгое ожидание. Пока рассказывают о своих работах одногруппники, пока посовещается комиссия — на это время вас выгоняют из виртуальной аудитории. Десять минут совещания тянутся бесконечно долго. Зато минуты, в которые называют оценки, — наоборот, пролетают в секунду и вспоминаются как в тумане: взволнованное и радостное лицо Лизы, слова "Ивонина — отлично", и дальше ничего.