В ЮАР полиция не допустила демонтажа памятника перед зданием национального парламента

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Полиция Южно-Африканской Республики не допустила во вторник осквернения и демонтажа стоящего перед зданием национального парламента в Кейптауне памятника первому премьер-министру Южно-Африканского Союза Луису Боте. Об этом сообщила местная газета Sunday Times.

"Мы требуем демонтажа статуи Боты и других памятников эпохи колониализма, - заявили собравшиеся перед зданием парламента. - Мы, чернокожие жители страны, снесем их голыми руками". Акция была организована Национальным кризисным комитетом чернокожего населения.

Полиция знала о предстоящем митинге, и все подступы к площади, где находится памятник, были оцеплены. Однако нескольким активистам удалось прорваться через заграждения, и они устроили драку с полицейскими. Тем не менее протестующие не смогли подойти к памятнику, как они на то рассчитывали.

Бота был избран премьер-министром Южно-Африканского Союза в 1910 году.

В современной ЮАР постоянно предпринимаются попытки - и иногда успешные - сноса исторических памятников. Так, в 2015 году была убрана с территории Университета Кейптауна бронзовая статуя известного британского политика и промышленника Сесила Родса, одного из создателей горнодобывающей индустрии на юге Африки. Кампания за снос памятника, получившая название "Родс должен быть повергнут", проходила под лозунгом "деколонизации" образовательной системы ЮАР. Вандалы также регулярно обливают краской памятники британским монархам, героям англо-бурской войны, историческим политическим деятелям и даже лошадям, погибшим во время военных действий.