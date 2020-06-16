В Пермском крае сняли запрет на посещение кладбищ

ПЕРМЬ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края сняли запрет на посещения кладбищ, который был введен в середине апреля. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

"Снимаются временные ограничения на посещение кладбищ на территории края. Соответствующее решение - о посещении родственных могил - ранее утвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом", - сказано в сообщении.

В Перми добраться до самого большого кладбища можно на автобусе № 46, работа маршрута была также приостановлена, теперь же для обеспечения социальной дистанции на линию выйдут сразу шесть автобусов.

В понедельник региональный оперштаб принял решение о продлении самоизоляции, введенной в Пермском крае 2 апреля, до 23 июня. При этом с 12 мая жителям разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, разрешена работа непродовольственных магазинов с отдельным входом и общей площадью до 400 кв. м, салонов красоты и парикмахерских, многофункциональных центров (МФЦ), мастерских по ремонту обуви, ателье. Волонтерам разрешили проводить мероприятия по информированию граждан о предстоящем общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции. Также началась выдача электронных сертификатов на детский оздоровительный отдых, при этом лагеря по-прежнему остаются закрытыми.

В Пермском крае 2 805 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 50 из них зафиксировано за последние сутки. 1 586 человек выздоровели, 91 пациент умер, из них 42 от сопутствующих заболеваний. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98. Для того, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений, это число должно быть меньше 0,8.