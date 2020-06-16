В Ленобласти начали работу избирательные комиссии для голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии для общероссийского голосования по поправкам в конституцию начали во вторник работу в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"В Ленинградской области начала работу 991 участковая избирательная комиссия. Любой житель региона может подать заявление для голосования по месту нахождения или на дому. Заявление о желании проголосовать по месту нахождения может быть подано в любой участковой комиссии с 16 до 21 июня (до 14 часов) с понедельника по пятницу с 16.00 мск до 20.00 мск, в субботу и воскресенье - с 10.00 мск до 14.00 мск", - говорится в сообщении.

Заявления также будут приниматься в многофункциональных центрах, в территориальных избирательных комиссиях, а также на портале госуслуг. Заявление для голосования на дому гражданин может подать лично, при помощи родственников или сотрудников социальной службы, устно или письменно в участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 16 июня. Голосование на дому по заявлению гражданина может проводиться с 25 по 30 июня, а также в день голосования - 1 июля.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Голосование по поправкам к Конституции РФ

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование на 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.