"Курортную почту" для обращений отдыхающих разработают в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Систему "Курортная почта", в которой отдыхающие смогут оставлять запросы, обращения или пожелания и получать оперативные отчеты на смартфон, разрабатывают в Железноводске (Ставропольский край). Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске идет разработка системы "Курортная почта", где каждый гость ставропольского курорта сможет оставлять свои запросы, обращения или пожелания и получать оперативные отчеты на свой смартфон вне зависимости от места нахождения. Новшество будет основано на базе "пилотных" проектов "Умный город" и "Бережливое правительство", которые внедрены в Железноводске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса резко выросло количество обращений от жителей и гостей курорта, и справиться с потоком вопросов помогла система "Бережливое правительство".

"Пилотная" система помогла нам оставаться на связи с нашими жителями и туристами и в самые кратчайшие сроки отвечать на обращения и интересующие их вопросы. Мы сократили бумажный документооборот на 42%, а ответ на обращения занимает теперь не 30 дней, которые ранее были прописаны в регламенте, а всего несколько часов. Мы синхронизировали работу системы "Бережливое правительство" с цифровой платформой "Умный город", чтобы увеличить удобство для наших жителей. Также в скором времени на базе этих инновационных проектов у нас заработает "Курортная почта", где каждый гость Железноводска сможет оставлять свои запросы, обращения или пожелания и получать оперативные отчеты на свой смартфон вне зависимости от места нахождения", - приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

В конце 2019 года Ставропольский край начал внедрение в пилотном режиме проекта "Бережливое правительство". На первом этапе в программу вошли пять органов исполнительной власти: министерства дорожного хозяйства, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, природных ресурсов и администрация Железноводска. Целью проекта является сокращение сроков работы с обращениями, уменьшение времени ожидания муниципальных и государственных услуг.

Проект цифровой платформы городского хозяйства "Умный город" реализуется Минстроем России и поддерживается двумя национальными проектами - "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".