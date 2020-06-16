Ульяновского священника освободили от должности из-за членства в партии "Единая Россия"

УЛЬЯНОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Священника храма в селе Арбузовка Ульяновской области, протоиерея Игоря Пашменова, освободили от должности после подтверждения того, что он состоит в партии "Единая Россия". Об этом во вторник сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ульяновского священника запретили в служении из-за членства в "Единой России". По информации каналов, протоиерей Игорь Пашменов несколько месяцев назад вошел в политический совет партии, а также состоял в местной Общественной палате.

"Действительно, незадолго до принятого Симбирской епархией решения они направили в наш адрес запрос, достоверна ли информация о партийности священника. Очень сожалеем, что нынешним руководством епархии было принято решение об освобождении от должности протоиерея Игоря Пашменова", - сказал он.

Гвоздев уточнил, что в уставе партии нет ограничений для приема в ее ряды и участие в ее жизни ни для священнослужителей, ни для верующих людей. "Очень надеемся, что этот факт не нарушит сложившиеся хорошие отношения отца Игоря с жителями района, поскольку это уважение заработано более чем за 20 лет служения в православном храме в селе Арбузовка", - отметил он.