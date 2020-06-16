Суд оштрафовал на 150 тыс. рублей владелицу кафе в Астрахани, где обрушился пол

АСТРАХАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Трусовский районный суд Астрахани признал виновной владелицу местного кафе, где обрушился пол и пострадали четыре человека, ей назначили штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

В декабре 2019 года в кафе, расположенном в Трусовском районе Астрахани, обрушился пол, несколько человек провалились в подвал. Они были госпитализированы с различными травмами.

"Следствием и судом установлено, что женщина, являясь директором кафе в Трусовском районе и заведомо зная, что оказание услуг по организации питания в данном помещении не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья ввиду отсутствия капитального ремонта, продолжила принимать заказы на различные мероприятия. Приговором Трусовского районного суда владелице кафе назначен штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщалось о четырех пострадавших. Всего в момент ЧП в кафе находились 14 человек, в том числе один ребенок.