Власти Пекина опровергли информацию, что источником вспышки COVID-19 стал импортный лосось

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китайские специалисты не обнаружили следов коронавируса в партиях лосося до их попадания на пекинский оптовый рынок "Синьфади". Об этом во вторник на пресс-конференции заявил советник управления коммерции Пекина Ван Хунцунь.

"Как и с любым другим продовольствием, если оно заражено, то вы подвергаетесь риску инфицирования при его употреблении. Сейчас мы не располагаем свидетельствами того, что лосось является носителем коронавируса. Однако все равно риск заражения сохраняется", - указал он. "Если вы употребили подозрительную пищу, вы должны следить за состоянием своего здоровья и в случае необходимости пройти тестирование", - подчеркнул представитель властей.

"Мы обнаружили несколько зараженных коронавирусом мест на территории рынка "Синьфади", однако мы не обнаружили следов заражения на партиях лосося, которые еще не были ввезены на рынок", - добавил он.

Ранее власти сообщили о том, что при проверке оптового рынка "Синьфади" следы заражения были обнаружены на оборудовании для разделки морепродуктов и в партиях импортированного лосося. После этого всем магазинам и ресторанам было дано указание прекратить реализацию этого вида продукции.

Вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство их них - работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти столицы были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе насчитывается более 7 тыс.