Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города.

"Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", - сказал Собянин.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. Также заработали летние веранды кафе, а через неделю будут открыты стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным. При этом под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также проведение массовых мероприятий.