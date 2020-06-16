Суд в Петербурге отменил первый штраф за прогулку на детской площадке во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга отменил первый наложенный штраф местному жителю за то, что он гулял с ребенком на детской площадке во время пандемии коронавируса, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Отменил [решение нижестоящего суда о штрафе], дело направлено на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе.

Протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий") был составлен полицейскими в начале апреля на местного жителя по имени Алексей.

Мужчину привлекли к ответственности за то, что полицейский обнаружил, что он со своим ребенком гулял на детской площадке во дворе дома, вопреки запрету. Позже в полиции сообщали, что мужчину суд первой инстанции оштрафовал на 15 тыс. рублей. Это решение было обжаловано в горсуде.