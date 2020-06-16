В Ростехе заявили, что камеры для школ системы Orwell не будут распознавать лица

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Документация аукционов, по которым Национальный центр информатизации (НЦИ) Ростеха поставит видеокамеры для российских школ, не предполагает использование технологии распознавания лиц. Об этом заявили ТАСС во вторник в НЦИ.

Ранее газета "Ведомости" писала, что НЦИ поставит в российские школы системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По данным издания, на первом этапе такие камеры предполагается отправить в 1 608 учреждений, а в целом оснастить ими 43 000 школ.

"НЦИ не может подтвердить, что компания оснастит системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц 43 000 школ. В 2019 году НЦИ выиграл аукционы, по результатам которых были заключены контракты на поставку товаров в 1 608 образовательных организаций. Согласно аукционной документации, технические характеристики на поставляемое оборудование не предполагают использование технологии распознавания лиц", - говорится в заявлении.

При этом центр подтверждает поставку 1 425 систем видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell 2k и 26,5 тыс. камер в 10 регионов РФ для повышения безопасности детей во время учебного процесса в коридорах, залах и на лестницах. "Для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ в числе поставленного оборудования также были поставлены камеры для наружного видеонаблюдения", - говорится в заявлении.

В НЦИ отмечают, что работают исключительно в рамках законодательства и не согласны с информацией, изложенной в статье. Законодательством РФ запрещено проводить слежку за гражданами, равно как и осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта, говорится в заявлении.