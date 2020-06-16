Власти Израиля одобрили "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Израиля одобрило во вторник в ходе телефонного голосования использование препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

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"Правительство сегодня в ходе селекторного совещания одобрило решение министра здравоохранения Юлия Эдельштейна разрешить Минздраву принять от компании Gilead Sciences препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

"Ремдесивир" был первоначально создан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для лечения лихорадки Эбола, однако показал положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.