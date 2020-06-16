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В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Сильные ливни со шквалистым ветром ожидаются в Северной Осетии. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по республике.

"По информации СО ЦГМС, до конца суток 16, 17, 18 июня сохранится действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных гидрометеорологических явлении. Местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с", - говорится в сообщении.

На реках ожидается подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горах - сели малого объема.

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