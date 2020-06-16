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Пандемия коронавируса нового типа
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В России развернуто 183 тыс. коек для приема пациентов с коронавирусом

При этом примерно 27% из них свободны

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 183 тыс. коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день развернуто в России, при этом примерно 27% из них свободны. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы "Док Ток" на Первом канале.

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"Общее количество развернутых в стране коек [составляет] 183 тыс. <…> Сегодня свободных коек - в районе 27%. Это я не считаю те, которые мы вернули к нормальному режиму работу, это те, которые сегодня стоят, ожидают непосредственно пациентов", - уточнил министр.

Мурашко рассказал, что до развертывания дополнительных мест в России было 54 тыс. инфекционных коек. "Инфекционные койки все перепрофилировать тоже нельзя было одномоментно, потому что мы понимаем, что остальные инфекции тоже никуда не делись и пациенты должны госпитализироваться. И даже среди инфекционных коек мы задействовали половину, то есть в пределах 25-26 тыс. Все остальное - дополнительно разворачиваемые", - сообщил глава Минздрава.

Также он отметил, что более 17% из развернутых для пациентов с коронавирусом реанимационных коек не были задействованы.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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