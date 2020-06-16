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В СК назвали регионы, жители которых больше всего жалуются на следователей

Чаще всего жалуются жители Хакасии, Тывы, Коми, Красноярского края, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жители Хакасии, Тывы, Коми, Красноярского края, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей больше всего жалуются на следователей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

"Еще один критерий, отражающий качество следственной работы, связан с количеством жалоб граждан на следователей. Наибольшее их количество отмечено в республиках Хакасия, Тыва, Коми, Красноярском крае, Нижегородской, Псковской и Саратовской областях", - сообщили в СК.

Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений данных регионов доложить в центральный аппарат об обоснованности доводов заявителей и результатах личного приема граждан.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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