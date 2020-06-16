Мурашко предположил, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, предполагает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль", - сказал он в эфире программы "Док Ток" на Первом канале, отвечая на вопрос, когда ограничения можно будет полностью снять.

По словам Мурашко, говорить о полном снятии ограничений надо, когда ситуация будет фармацевтически контролируемая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 545 458 случаев заражения, выздоровели 294 306 человек, умерли 7 284. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.