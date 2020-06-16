Собянин заявил, что рестораны и кафе в Москве откроются через неделю

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов, уверен мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас после отмены пропусков прошло 7-8 дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию", - сказал Собянин во вторник. Он подчеркнул, что открытие кафе и ресторанов - долгожданное событие в столичной жизни, и отметил, что это очень важный этап для всех с точки зрения возвращения к привычной жизни.

"Самое привычное в нашей московской жизни - это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что все решения по открытию были серьезно выверены.

Ответственность рестораторов проконтролируют москвичи

В свою очередь руководитель столичного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач столицы Елена Андреева отметила, что все предприятия общественного питания Москвы получили рекомендации по работе в новых условиях.

"После трех месяцев изоляции к ним придут ментально другие посетители. Они будут хотеть, чтобы перед ними протирали столы с дезинфицирующими средствами, нужно надевать перчатки, маски, чтобы в масках были официанты. <...> Это необходимо сегодня", - сказала Андреева.

Мэр при этом выразил надежду, что все требования будут соблюдаться, и, в первую очередь, это будут контролировать сами москвичи. "Вообще, у нас вся надежда не на то, что вы с инспекторами будете бегать по кафе и сторожить, а именно на граждан, которые будут от них же требовать", - сказал Собянин, обращаясь к Андреевой.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. Также заработали летние веранды кафе, а через неделю, как ожидается, откроются стационарные заведения общепита.

С 23 июня также планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

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