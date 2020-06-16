Шествие в честь 75-летия Победы в Иванове перенесли с 24 июня на более поздний срок

ТАСС, 16 июня. Торжественное шествие военнослужащих Ивановского гарнизона в честь 75-й годовщины Великой Победы с 24 июня перенесли на более поздний срок. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В Ивановской области торжественное шествие военнослужащих Ивановского гарнизона в честь 75-й годовщины Великой Победы в этом году состоится позднее. Точная дата пока не определена", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, накануне этого дня в Ивановской области пройдет ряд мероприятий. Так, в рамках Всероссийской акции "Сад Победы" в Вичугском лесничестве будет высажено 22,5 тыс. сеянцев елей, а в разных муниципальных образованиях будут установлены мемориальные доски героям войны. Кроме того, пройдет онлайн-презентация книги "Учителя в солдатских шинелях", посвященной трудовому подвигу педагогов Ивановской области - участников Великой Отечественной войны.

6 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.