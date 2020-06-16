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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко: наличие иммунитета к коронавирусу у более 45% населения прервет его передачу

Министр здравоохранения отметил, что еще лучше для "прерывания цепочки", если бы этот показатель был ближе к 50-60%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Наличие иммунитета к новому коронавирусу более чем у 45% населения гарантированно прервет цепочку его передачи, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки", - сообщил он в эфире программы "Док Ток" на Первом канале.

Ранее Мурашко предположил, что полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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