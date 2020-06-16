Орловская область достигла пика по заболеваемости коронавирусом

ОРЕЛ, 16 июня. /ТАСС/. Орловская область вышла на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

"Те скачки, которые у нас были на прошлой неделе, мы их себе объясняли массовым обследованиям по очагам - Областная больница у нас фигурировала, были проблемы с Кромской ЦРБ. Думаю, что до своего пика в регионе мы дошли, и ожидаем, <...> что количество заболевающих пойдет на спад", - сказал он.

На прошлой и текущей неделях в регионе фиксировался рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекцией. 11 июня инфекция подтверждена у 102 человек, 12 июня - 109, 13 июня - 81, 14 июня - 86, 15 июня - 122, 16 июня - 110 человек, уточнили в оперштабе. Общее число заразившихся 16 июня достигло 3 791. Из них 1 783 выздоровели, 39 умерли.

Ранее очаги коронавирусной инфекции были зарегистрированы Болховской, Мценской, Плещеевской, Кромской центральных районных больницах, Болховском интернате для детей с физическими недостатками, на подстанции Заводского района города Орла станции скорой медицинской помощи, Орловской областной клинической больнице, психиатрической больнице специализированного типа. После этого было принято решение создать в областной больнице карантинную зону. Все поступающие пациенты будут находиться там около суток и сдавать анализ на коронавирус. Если понадобится экстренная операция, то она будет делаться в спецкостюмах.

Залогин уточнил, что пять человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Те, кто находится на лечении дома, получают бесплатно лекарства. Препараты получили более 500 человек.