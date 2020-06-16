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Пандемия коронавируса нового типа

Орловская область достигла пика по заболеваемости коронавирусом

Общее число заразившихся 16 июня достигло 3 791

ОРЕЛ, 16 июня. /ТАСС/. Орловская область вышла на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

"Те скачки, которые у нас были на прошлой неделе, мы их себе объясняли массовым обследованиям по очагам - Областная больница у нас фигурировала, были проблемы с Кромской ЦРБ. Думаю, что до своего пика в регионе мы дошли, и ожидаем, <...> что количество заболевающих пойдет на спад", - сказал он.

На прошлой и текущей неделях в регионе фиксировался рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекцией. 11 июня инфекция подтверждена у 102 человек, 12 июня - 109, 13 июня - 81, 14 июня - 86, 15 июня - 122, 16 июня - 110 человек, уточнили в оперштабе. Общее число заразившихся 16 июня достигло 3 791. Из них 1 783 выздоровели, 39 умерли.

Ранее очаги коронавирусной инфекции были зарегистрированы Болховской, Мценской, Плещеевской, Кромской центральных районных больницах, Болховском интернате для детей с физическими недостатками, на подстанции Заводского района города Орла станции скорой медицинской помощи, Орловской областной клинической больнице, психиатрической больнице специализированного типа. После этого было принято решение создать в областной больнице карантинную зону. Все поступающие пациенты будут находиться там около суток и сдавать анализ на коронавирус. Если понадобится экстренная операция, то она будет делаться в спецкостюмах.

Залогин уточнил, что пять человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Те, кто находится на лечении дома, получают бесплатно лекарства. Препараты получили более 500 человек.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия коронавируса нового типа
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