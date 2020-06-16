Отдых на Камчатке станет доступным для россиян в июле

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Любители экологического туризма и активного отдыха смогут в июле слетать на Камчатку по доступным ценам, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на онлайн-конференции в ТАСС.

"Я на днях сама проверяла, билет на Камчатку стоит туда - обратно на июль чуть больше 20 тыс. рублей. При этом Камчатка дает уникальные возможности для экологического туризма, активных видов спорта, отдыха. И есть на Камчатке совершено замечательный лагерь серферов. Я, честно говоря, сама мечтаю покататься на серфе на Тихом океане", - сказала Догузова.

Кроме того, помимо юга России и традиционного пляжного отдыха, много возможностей для активного и природного туризма есть на Волге, на Алтае, в Хакасии, на Байкале и на русском севере, подчеркнула глава Ростуризма. По многим из этих направлений летом запускаются пакетные туры на базе чартерных перевозок, сообщила она.

Уникальным направлением глава ведомства считает Калининградскую область, где можно совместить пляжный отдых и экскурсии на Куршскую косу. При этом путешествие будет доступным по ценам, подчеркнула Догузова.

"Всем нам хочется позагорать, полежать хотя бы недельку на теплых пляжах Крыма, Краснодарского края. Но вместе с тем, мне кажется, экологический туризм, те возможности, которые предоставляют природные территории нашей страны, могут нам дать совершенно новый, уникальный опыт путешествий, который особенно востребован после многомесячного сидения дома. Всем хочется дышать, гулять, вкусно есть, наслаждаться природой", - резюмировала руководитель Ростуризма.