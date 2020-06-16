ТАСС в мае стал самым цитируемым российским инфорагентством

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Агентство ТАСС лидирует по цитируемости в мае, свидетельствуют данные компании "Медиалогия", опубликованные во вторник.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщило, что пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге мог возникнуть из-за короткого замыкания аппарата ИВЛ, также о том, что в центре Москвы неизвестный захватил офис Альфа-банка", - рассказали в компании.

Индекс цитируемости ТАСС - 15 772,79, РИА Новости - 14 834,10, "Интерфакс" - 4 436,15. Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом - 2660,40, "Коммерсантъ" - 2 263,22 и "Ведомости" -1 257,05.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 57 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.