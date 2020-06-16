В посольстве РФ сообщили, что россиян среди задержанных в Дижоне погромщиков нет

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. МВД Франции официально уведомило посольство России в Париже, что граждан РФ среди задержанных французской полицией в Дижоне погромщиков нет. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь российского посольства Сергей Паринов.

"Граждан России среди задержанных полицией в Дижоне нет, - сказал дипломат. - Об этом официально уведомило посольство во вторник Министерство внутренних дел Франции".

Столкновения местных жителей (преимущественно выходцев из Северной Африки) и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, после того, как в районе Гресиль местные наркодилеры избили 16-летнего чеченца. 12 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это ряд обитателей района Гресиль начал патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались городские видеокамеры наблюдения, поджигались машины и мусорные баки.