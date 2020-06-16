Глава Мордовии рекомендовал до 15 июля сохранить удаленку для некоторых сотрудников

ТАСС, 16 июня. Глава Мордовии Владимир Волков рекомендовал работодателям республики сохранить до 15 июля удаленную форму работы для сотрудников с детьми, пожилых сотрудников и людей, имеющих хронические заболевания. Об этом он сообщил в ходе обращения к жителям в социальных сетях.

"Рекомендую всем работодателям как минимум до 15 июля продлить режим удаленной работы для сотрудников с детьми, сотрудников пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями", - сказал Волков.

Он отметил, что на предприятиях удается избежать возникновения вспышек заболеваемости. "В целом мы видим, что благодаря жесткой дисциплине на работающих предприятиях заражается гораздо меньше людей, чем в быту. В основном, инфицирование происходит через социальные контакты. Например, на многотысячном заводе "Рузхиммаш", где ранее возник очаг инфекции, за все время заразилось меньше 40 сотрудников, зато одно семейное застолье в поселке Леплей Зубово-Полянского района привело к тому, что в больнице оказалось сразу 10 человек", - сказал Волков.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что эпидемия в Мордовии пошла на спад. "Под "ковидные" госпитали перепрофилировано 17 лечебных учреждений, или каждая третья больница, развернуто почти 2 тыс. инфекционных коек - в 5 раз больше, чем планировалось изначально", - отметил Волков, призвав граждан не посещать общественные места, детские площадки и продолжать носить маски и перчатки.

Власти Мордовии приняли решение с 17 июня разрешить жителям республики прогулки на улице и занятия спортом на свежем воздухе при соблюдении дистанции и санитарных требований. Также начнут работу непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. метров с отдельным входом.

По данным оперштаба, в Мордовии за сутки выявили 55 новых случаев коронавируса, из них 24 случая в Большеберезниковском районе. Всего в республике зафиксировано 2 707 случаев заражения коронавирусной инфекцией.