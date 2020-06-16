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Минтруд напомнил, что первая неделя января является выходной по Трудовому кодексу

В ведомстве отметили, что в установленном порядке рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минтруд России в установленном порядке рассмотрит законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Вместе с тем первая неделя января является выходной в соответствии с Трудовым кодексом РФ, подчеркнули в пресс-службе министерства.

"Законопроект поступил в Минтруд России и будет рассмотрен в установленном порядке. Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово. Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами - работодателями и работниками", - заявили ТАСС в пресс-службе во вторник.

 

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