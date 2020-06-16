Полицию Нью-Йорка обязали в течение 30 дней публиковать кадры случаев применения силы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка отныне обязана в течение 30 дней публиковать данные служебных видеорегистраторов, запечатлевших случаи применения табельного оружия или спецсредств. Об этом объявил во вторник мэр мегаполиса Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его сайте.

"Мы вводим правило, обязывающее в течение 30 дней публиковать данные съемки 24 тыс. портативных камер управления полиции Нью-Йорка", - отметил он. До сих пор данный вопрос относился к сфере полномочий главы органов правопорядка города.

По словам мэра, видеокадры должны отвечать конкретным критериям. Речь идет о случаях применения полицейскими огнестрельного оружия, пули которого попали в человека или же могли попасть в кого-нибудь. Органам правопорядка также придется публиковать кадры применения электрошокера, если это привело к тяжелой травме или смерти. В эту же категорию включены действия блюстителей порядка, которые убили или же тяжело травмировали человека.

Полиции Нью-Йорка предписано сначала предоставлять данные служебных видеорегистраторов родственникам потерпевших и только потом выкладывать в режиме онлайн.

Де Блазио из-за недомогания в понедельник впервые с середины марта отменил свой регулярный брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в городе. Мэр во вторник заверил журналистов, что "чувствует себя как никогда хорошо".