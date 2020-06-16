На сессии СПЧ ООН Россия осудила войну с памятниками борцам с нацизмом в Европе

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Экстремистски настроенные группировки черпают вдохновение в проводимой рядом европейских стран кампании исторического ревизионизма, в войне против памятников борцам с нацизмом и в возвеличивании нацистских преступников и их пособников. Об этом заявила во вторник на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве представитель российской делегации Кристина Сукачева.

"Особенно бросается в глаза происходящее в Прибалтике, Чехии, Польше, - сказала она. - Регулярные сходки ветеранов "Ваффен-СС" и их последователей, сооружение фашистских мемориалов, демонтаж памятников воинам-освободителям, осквернение кладбищ советских солдат - все это совершается под одобрительные слова или при попустительстве официальных лиц".

Как отметила дипломат, по прошествии 75 лет после окончания Второй мировой войны в мире по-прежнему крайне остро стоит вопрос расизма и таких его современных форм, как неонацизм. Его последователи, подчеркнула она, "прибегают к уже опробованным нацистами методам привлечения сторонников: используют популистскую риторику, внедряют идеи превосходства в политический дискурс, активно втягивают в свою деятельность молодежь".

"На Украине агрессивный национализм в принципе возведен в ранг государственной идеологии, - констатировала представитель российской делегации. - Призывы к сегрегации и насилию на межнациональной почве стали в этой стране нормой. Партии праворадикального националистического толка для своей самоидентификации используют нацистскую символику и систематически подстрекают к агрессии и дискриминации". Дипломат призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и профильные специальные процедуры СПЧ "уделять максимум внимания теме роста ксенофобии и нетерпимости в мире".

Сессия СПЧ проходит в Женеве с 15 по 19 июня. В повестке дня вопрос о расизме и жестких действиях полиции против мирных протестов, а также ситуация в области прав и свобод на Украине, в Ливии, Демократической Республике Конго, Мали, Центрально-Африканской Республике и на оккупированных Израилем арабских территориях.