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Пандемия коронавируса нового типа

Любимова: Ленинка из-за мер против коронавируса может принять в 20 раз меньше посетителей

Российская государственная библиотека вновь открылась 16 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская государственная библиотека в Москве из-за необходимости соблюдать профилактические меры против коронавируса может принимать 150 человек в день - в 20 раз меньше обычного. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире Первого канала.

"Сегодня только 150 из привычных для сотрудников Ленинской библиотеки 3 тыс. человек в день сможет посетить [библиотеку], поэтому есть очередь", - сказала она.

"С другой стороны, мы, конечно, радуемся, что есть очередь в библиотеку. Это прекрасно, что пережив это испытание, эту новую для нас реальность, люди возвращаются в библиотеки", - добавила Любимова.

Российская государственная библиотека вновь открылась 16 июня.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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