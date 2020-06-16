Любимова: Ленинка из-за мер против коронавируса может принять в 20 раз меньше посетителей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская государственная библиотека в Москве из-за необходимости соблюдать профилактические меры против коронавируса может принимать 150 человек в день - в 20 раз меньше обычного. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире Первого канала.

"Сегодня только 150 из привычных для сотрудников Ленинской библиотеки 3 тыс. человек в день сможет посетить [библиотеку], поэтому есть очередь", - сказала она.

"С другой стороны, мы, конечно, радуемся, что есть очередь в библиотеку. Это прекрасно, что пережив это испытание, эту новую для нас реальность, люди возвращаются в библиотеки", - добавила Любимова.

Российская государственная библиотека вновь открылась 16 июня.