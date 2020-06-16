Пермский студент попал в Книгу рекордов России, отжавшись за полминуты 57 раз

ПЕРМЬ, 16 июня. /ТАСС/. Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Денис Лиходед отжался 57 раз за 30 секунд, его результат был занесен в Книгу рекордов России. Об этом студент рассказал ТАСС.

"Отправил видео и фото с хорошим качеством, чтобы комиссия могла рассмотреть технику выполнения. [Установил рекорд в категории] "Наибольшее количество отжиманий на ладонях за 30 секунд". Считаю, что очень помогли вера и желание - две составляющие, которые должны быть у каждого, кто стремится хотя бы чего-то добиться", - поделился он.

Студент сообщил, что учится на философско-социологическом факультете ПГНИУ, спортом занимается с 16 лет, начинал с легких домашних тренировок, сейчас работает по системе функциональных тренировок (кроссфит), по этому направлению обучился на тренера. Установить рекорд было непросто, ему предшествовали полтора месяца тренировок. "18 апреля отправил заявку на установление [рекорда], а 26 апреля, после составления программы тренировок, приступил к работе. 7 июня, получается, закончил. В апреле я с 41 отжимания начинал", - добавил Лиходед.

Как сообщается в официальной группе ПГНИУ в социальной сети "ВКонтакте", студент уже второй раз попадает в Книгу рекордов России, в 2019 году он за один подход прыгнул на скакалке 2 608 раз.