В Думу внесен проект, направленный на борьбу с подростковой газовой токсикоманией

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законопроект, направленный на борьбу с газовой токсикоманией среди подростков - сниффингом - внесен в Госдуму. Инициатива, разработанная Мосгордумой, опубликована во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы указывают на распространенность среди подростков этой формы зависимости, где состояние токсического опьянения достигается через вдыхание газа из зажигалок или баллончиков для их заправки. "Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим в закон "Об основных гарантиях прав ребенка" предлагается внести дополнение, устанавливающее запрет на продажу несовершеннолетним "потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы". Предусматривается, что перечень будет утверждаться кабмином, а товары из него будут подлежать обязательной маркировке, исключающей возможность их продажи детям. Кроме того, предлагается обязать продавцов требовать у покупателя, относительно возраста которого возникли сомнения, документ, удостоверяющий его возраст.

Одновременно законопроект расширяет перечень информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних, информацией, "побуждающей или способной вызвать у детей желание использовать способами, представляющими угрозу их жизни и (или) здоровью", баллончики, зажигалки или другие бытовые товары, содержащие сжиженный газ. В перечень запрещенной к распространению среди детей информации включается информация, способная вызвать у них желание употребить газ путем вдыхания. Соответствующие изменения предлагаются в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

О распространении с 2013 года во многих регионах страны сниффинга ранее ТАСС сообщали и в "Трезвой России": по данным федерального проекта, такая форма токсикомании в основном фиксируется среди подростков в возрасте 10-15 лет. В сентябре прошлого года представитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Виктор Тюков рассказал, что в России с 2016 по 2018 год из-за токсикомании, в том числе газовой, погибли более 360 детей.