Пять НКО в Северной Осетии получили президентские гранты

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Пять некоммерческих организаций Северной Осетии стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма средств, которые будут выделены, составляет 9,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Координационный комитет во главе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко определил победителей второго конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году. В числе лидеров - пять некоммерческих организаций Северной Осетии. Общая сумма средств, которые будут выделены, составляет 9,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фамильный совет "Цгъойтае" выиграл почти 3 млн рублей на проект "Память сквозь века". Он направлен на популяризацию бережного отношения к культурному наследию среди молодежи через личное участие в процессе восстановления конкретного объекта, а также на сохранение комплекса оборонительных сооружений IV-VIII вв. в историческом селении Харисджин, создание на его базе центра туристской привлекательности. Интеллектуальному клубу "Альбус" будет выделено немногим более 2,8 млн рублей на создание интеллектуально-развивающего проекта для молодежи "Брэйн-новости" с еженедельным выходом в эфир.

Частное социально-культурное учреждение "Благодать" также вошло в список лидеров в третий раз. Около 2,5 млн рублей будет направлено на сохранение ремесленных традиций Осетии. Это продолжение и развитие ранее поддержанных проектов "Возрождение национальных ремесел Осетии" и "Национальная школа войлока Осетии". Задача - увеличить количество девушек и женщин, владеющих искусством войлоковаляния, плетения осетинских осетинских платков, басонного плетения.

Автономная некоммерческая организация "Лоскутное одеяло" получит около 760 тысяч рублей на подготовку помощников для детей с расстройством аутистического спектра. Тьюторами ребят, которые нуждаются в особом внимании, станут их сверстники. Молодежный туристский клуб Северной Осетии потратит почти 480 тысяч рублей на серию обучающих мероприятий по ориентированию на местности "Компас спорта". Учебно-тренировочные мероприятия и соревнования рассчитаны на детей и подростков 10-14 лет.

Конкурс и победители

Северная Осетия по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов заняла второе место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по сумме привлеченных средств. Лидером стал Ставропольский край. А всего на конкурс в период с 26 февраля по 6 апреля 2020 года со всей страны было подано рекордное количество проектов - 11 085.

В понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил журналистам, что по итогам второго в этом году конкурса Фонда президентских грантов гранты на сумму более 4,6 млрд рублей получили более 2,4 тыс. НКО.