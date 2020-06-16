Германия удвоила сумму поддержки для фонда "Аушвиц-Биркенау"

ВАРШАВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ решили удвоить сумму своей финансовой поддержки фонда "Аушвиц-Биркенау" - с €60 млн до €120 млн. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Государственного музея на месте бывшего нацистского концлагеря в Освенциме.

Соглашение о расширении финансирования было подписано в Варшаве главой МИД ФРГ Хайко Маасом и директором освенцимского музея Петром Цивиньским. "Деятельность Фонда чрезвычайно важна, поэтому мы его поддерживаем. Это продолжение того, что Германия делала годами в контексте своей ответственности за историю. Мы хотим внести свой вклад в эту работу, чтобы память сохранялась постоянно, потому что наша немецкая ответственность за Холокост никогда не завершится", - подчеркнул Маас.

"Это большой день и очередной важный шаг для Польши и Германии", - сказал Цивиньский, предложив найти в совместной польско-немецкой истории общих героев, которые были даже в самые темные ее моменты. Маас поддержал эту инициативу.

Освенцим и фонд

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях от 1,5 до 2 млн человек: евреев, советских военнопленных, поляков и представителей других национальностей. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.

Создание музея на месте бывшего концлагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался с тем, чтобы сохранить для потомков расположенные на площади 500 га свидетельства преступлений нацизма.

В минувшем году в музее "Аушвиц-Биркенау" побывало рекордное число посетителей - 2,32 млн человек.

Фонд "Аушвиц-Биркенау" был основан в 2009 году. Его цель - сохранение места памяти в Освенциме и всех находящихся там объектов и предметов. Фонд поддерживают 38 стран, в том числе Россия, а также частные лица и организации. Изначально планировалось, что его капитал составит €120 млн, чтобы на проценты от этой суммы в размере €4-5 млн проводить необходимые работы по ремонту и консервации на территории бывшего концлагеря. Позднее было принято решение увеличить капитал до €180 млн.