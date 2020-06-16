Багдад связался с Москвой по поводу поставок препарата для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к России по поводу возможных поставок препарата для лечения пациентов с коронавирусом. С таким заявлением, как сообщил иракский телеканал Alsumaria , выступил во вторник советник иракского премьера Хишам Дауд.

"Аль-Казыми связался с Россией по вопросу поставок [препарата] для лечения коронавируса", - заявил Дауд. Он также добавил, что сдержать пандемию в Ираке удастся только в том случае, если сами иракцы проявят сознательность.

По последним данным, обнародованным во вторник иракским Минздравом, общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 22 700, зафиксировано 712 летальных исходов, 9 862 пациента поправились. Для диагностики коронавируса проведено около 390 тыс. тестов.