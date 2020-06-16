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Пандемия коронавируса нового типа

Багдад связался с Москвой по поводу поставок препарата для пациентов с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в Ираке достигло 22,7 тыс.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к России по поводу возможных поставок препарата для лечения пациентов с коронавирусом. С таким заявлением, как сообщил иракский телеканал Alsumaria, выступил во вторник советник иракского премьера Хишам Дауд.

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"Аль-Казыми связался с Россией по вопросу поставок [препарата] для лечения коронавируса", - заявил Дауд. Он также добавил, что сдержать пандемию в Ираке удастся только в том случае, если сами иракцы проявят сознательность.

По последним данным, обнародованным во вторник иракским Минздравом, общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 22 700, зафиксировано 712 летальных исходов, 9 862 пациента поправились. Для диагностики коронавируса проведено около 390 тыс. тестов.

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ИракРоссияПандемия коронавируса нового типа
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