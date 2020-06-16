К 100-летию Татарстана 100 блогеров создали видеогид, посвященный лучшим местам республики

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Приуроченный к 100-летию Татарской АССР проект "Истории Татарстана", представляющий собой видеогид по самым интересным местам региона, подготовлен в республике 100 блогерами и известными жителями региона. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"Рустаму Минниханову (президенту Республики Татарстан, - прим. ТАСС) презентовали новый проект, приуроченный к 100-летию ТАССР "Истории Татарстана". В рамках видеогида 100 блогеров и известных жителей республики рассказывают о 100 самых ярких и важных местах в Татарстане. Цель проекта - рассказать об интересных фактах из истории ТАССР и о современном развитии региона", - говорится в сообщении по итогам встречи президента республики с блогерами.

Отмечается, что Минниханов положительно оценил реализацию данного проекта, который будет способствовать повышению туристической привлекательности республики. Также участники встречи обсудили ряд актуальных проектов, в их числе - поддержка татароязычного контента, развитие сферы туризма с помощью соцсетей и съемки сериала об Иннополисе.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.