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Пандемия коронавируса нового типа

Число выздоровевших после коронавируса военных в Вооруженных силах увеличилось до 5 148

Общее количество выздоровевших гражданских сотрудников Минобороны выросло до 578

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. российских военнослужащих, которые были инфицированы коронавирусом, выздоровели. Об этом говорится в опубликованном во вторник бюллетене Минобороны России.

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"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5 148 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 578.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 16 июня составляет 1 558, в вузах Минобороны зарегистрировано 273 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 258 случаев среди гражданского персонала. У большинства инфицированных военнослужащих нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один человек, в состоянии средней тяжести находятся семь человек, остальные - без симптомов заболевания.

На 16 июня из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 12,2 тыс. человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено 19 человек.

В Минобороны сообщили, что трижды в неделю все участники парада Победы, который состоится 24 июня, проходят экспресс-тестирование на коронавирус. На сегодняшний день инфицированных не выявлено.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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