Летние веранды кафе и ресторанов приступили к работе в четырех из 14 регионов ПФО

ТАСС, 16 июня. Власти четырех из 14 регионов Поволжья - Кировской, Ульяновской областей, Татарстана и Удмуртии - разрешили открыть летние веранды кафе и ресторанов в ряде муниципалитетов при строгом соблюдении санитарных требований, сообщили ТАСС в пресс-службах исполнительных органов власти субъектов. В остальных регионах Приволжского федерального округа (ПФО) заведения общепита продолжают работать на вынос в условиях пандемии.

С 14 июня кафе и ресторанам в пяти муниципалитетах Ульяновской области разрешили открыть летние веранды и террасы при строгом соблюдении санитарных требований. "Только в тех муниципальных образованиях, которые выполнили ряд нормативов Роспотребнадзора, а такими <...> являются Базарносызганский район, город Ульяновск, Инзенский, Старокулаткинский и Сурский районы, мы разрешили организациям общественного питания оказывать услуги на открытом воздухе", - заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своем видеообращении к жителям региона.

В Удмуртии власти разрешили с 11 июня открыть летние веранды кафе, столовых, баров и буфетов, а с 15 июня все заведения общепита приступили к работе в полном объеме. При этом их владельцы обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора и Министерства промышленности и торговли Удмуртии. Как сообщили журналистам в оперативном штабе региона, сотрудники заведений должны регулярно измерять температуру бесконтактным способом, работники с признаками ОРВИ отстраняются от работы до полного выздоровления. В помещениях каждые два-четыре часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей, при этом все заведения обязаны иметь пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты.

Открытие выгодно не всем

Со вторника летние веранды и террасы смогут открыться в муниципалитетах Кировской области, кроме Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского районов. Персонал кафе и ресторанов обязан проходить еженедельное тестирование на коронавирус и использовать только пластиковую посуду, клиенты должны соблюдать социальную дистанцию - за каждым столиком может находиться не более двух человек. При этом, по отзывам ряда предпринимателей отрасли, условия, которые придется соблюдать летним кафе, могут свести на нет всю выручку.

"Мы свои летние кафе не подготовили в этом году, и многие рестораторы не планируют открывать "летники", так как ограничительные меры делают открытие нерентабельным. За стол можно сажать только двух человек на дистанции в 1,5 метра. На веранде, допустим, сядет 20 человек, а обслуживать их будет 10-12 сотрудников, и еще необходимо использовать одноразовую посуду и делать тесты персоналу - в итоге стоимость выполнения мер перекроет всю потенциальную прибыль", - сказал ТАСС Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компаний "Культура гостеприимства" в Кирове, которая объединяет 13 заведений общепита.

Как сообщил во вторник заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, возможность бесплатного размещения летних веранд стала одной из важных мер поддержки малого и среднего бизнеса - по этому направлению заключено 103 договора, что в два раза больше, чем в прошлом году. "Именно в этом формате 11 июня открылись казанские учреждения общепита. В целом эта мера позволит им сэкономить 2,5 млн рублей", - цитирует Шакирова пресс-служба мэрии Казани.