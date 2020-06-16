Настоятель главного храма Вооруженных сил сообщил, что визит Путина ждут 22 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в патриарший собор Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ, ожидается в День памяти и скорби 22 июня. После этого собор и музейный комплекс "Дорога памяти" откроются для посетителей, сообщил во вторник ТАСС настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

"Полноценные богослужения уже начались, они идут ежедневно, литургия служится. Единственное, что сейчас больше для военнослужащих, в ограниченном количестве, - до посещения президента, до 22 июня включительно. После 22 июня, я думаю, что вместе с "Дорогой памяти" весь комплекс заработает в полную мощность. Да, [ожидается, что президент посетит собор в День памяти и скорби]", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин обязательно посетит этот храм, однако точную дату визита не называл. В марте он сообщал, что глава государства перевел личные средства на изготовление центральной иконы главного храма Вооруженных сил РФ. По его словам, это пожертвование стало личным вкладом президента в создание храма, на церемонии закладки камня которого российский лидер также присутствовал.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.