Почти 60 нижегородских НКО получили президентские гранты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Президентские гранты на сумму более 96,6 млн рублей получили 58 некоммерческих организаций (НКО) из Нижегородской области по итогам второго в этом году конкурса Фонда президентских грантов. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, от Нижегородской области на второй конкурс в 2020 году было подано 197 заявок от 158 организаций по 13 направлениям.

"По количеству победителей лидируют такие грантовые направления как охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание и защита граждан, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения. Все это крайне важные для региона темы. Мне хочется поздравить наших победителей с успехом. Уверен, что все идеи получится воплотить в жизнь", - сказал Никитин.

Глава региона добавил, что по итогам первого конкурса президентских грантов 2020 года победителями стали 36 проектов из региона на общую сумму более 61,8 млн рублей.

Фонд президентских грантов традиционно проводит в течение года два конкурса для НКО по более чем 10 различным направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, охраны культуры и здравоохранения. С момента создания фонд провел восемь конкурсов, было поддержано 15 тыс. проектов на общую сумму более 31 млрд рублей.

Как сообщил в понедельник журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, по итогам второго в этом году конкурса президентские гранты на сумму более 4,6 млрд рублей получили более 2,4 тыс. некоммерческих организаций (НКО). Более 500 получили гранты на проекты, связанные с борьбой с новым коронавирусом и последствиями пандемии. Вместе с тем, для подобных проектов планируется проведение отдельного конкурса в этом году.