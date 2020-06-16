Рособрнадзор не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Школьников не планируется обязывать находиться в маске и перчатках во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил во вторник начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

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"Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках", - сказал он в эфире передачи "Вести" на телеканале "Россия-1" во вторник.

Как ранее заявлял глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью газете "Известия", власти регионов в России самостоятельно примут решение о целесообразности нахождения школьников на ЕГЭ в масках и перчатках, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на территории конкретного региона.

При этом Роспотребнадзор сообщал, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой.