Въезд на Соловецкие острова закрыт для туристов до 30 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области просят туристов на период ограничений, введенных в регионе, воздержаться от посещения Соловецких островов, несмотря на то, что ранее в Карелии объявили о возобновлении турпоездок на архипелаг. Об этом сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.

В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в сосетях написал, что экскурсионные и туристические поездки на Соловки через Белое море из Карелии с 15 июня возобновились после их приостановки из-за пандемии коронавируса.

"Территория Соловецкого архипелага - это территория Архангельской области, и данные острова находятся в нашей юрисдикции. Поэтому на них распространяется действие указа <...>, который до 30 июня распространяет ограничение по бронированию мест в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, за исключением командировок", - сказал Вахрушев на онлайн-брифинге регионального оперштаба.

Он пояснил, что в регионе официально продажа билетов на морской и воздушный транспорт до Соловков разрешена только местным жителям, по спискам администрации Соловецкого сельского поселения и по решению оперштаба.

"У меня большая просьба ко всем ответственным и безответственным гражданам поберечь данную территорию, потому что все мы понимаем, что когда на таких локальных местах что-то происходит, это чревато последствиями", - отметил Вахрушев, добавив, что власти Поморья в курсе инициативы руководства Карелии, и эта проблема в дальнейшем будет обсуждаться.

По словам Вахрушева, в ближайшее время оперштаб планирует организовать тотальную проверку по выявлению граждан, которые находятся на Соловках, нарушая ограничительный режим.

Ограничения в регионе

Власти Архангельской области 15 июня приняли решение о продлении ряда ограничений для нескольких видов деятельности в регионе до 30 июня. Речь идет об организациях общепита, кинотеатрах, спортивных центрах, салонах татуажа, пирсинга, букмекерских конторах и о некоторых других учреждениях. На этот период также продлевается запрет бронирования и размещения в гостиницах региона (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках).

Вместе с тем в регионе стартовал первый этап снятия ограничений. Так, с 15 июня власти разрешили работать объектам торговли, массажным салонам, парикмахерским и салонам красоты. Также отменены требования об двухнедельной изоляции для граждан, прибывающих в Архангельскую область. Визитеру теперь не нужно уведомлять о своем прибытии местные органы власти и предъявлять документ, подтверждающий отсутствие коронавируса.

Кроме того, теперь жители региона могут совершать пешие (одиночные, парные и семейные) прогулки в парках и скверах, разрешаются субботники. Также можно индивидуально заниматься спортом на улице при соблюдении социального дистанцирования. Однако стадионы остаются закрытыми.

Как подчеркнули в пресс-службе, принятые в регионе меры по снятию ограничений не распространяются на Северодвинск, где находится большое количество зараженных коронавирусной инфекцией. Ранее ТАСС сообщал, что ограничительные меры в городе продлены до 21 июня.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 4 035 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 188 пациентов выздоровели и выписаны. Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились более 1,8 тыс. человек, из них 1,3 тыс. человек - сотрудники судостроительных предприятий.