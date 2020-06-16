Бутина, Мизулина и Галушка вошли в новый состав Общественной палаты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ объявила итоги конкурса по отбору еще 43 членов своего седьмого состава от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, в результате чего ее состав полностью сформирован. В частности, новыми членами палаты стали освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и экс-глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

Как сообщает пресс-служба ОП РФ во вторник, на данный момент новый состав палаты полностью сформирован. Ранее 40 членов палаты были утверждены указом президента РФ Владимира Путина, а еще 84 члена избраны региональными общественными палатами.

"Активность общества на этом конкурсе была высокая. Были поданы кандидатуры очень уважаемых людей, и мне даже немного жалко, что кто-то из них не прошел в состав палаты. Но голосование было объективным", - приводит пресс-служба слова заместителя секретаря ОП РФ Лео Бокерии.

Отмечается, что в результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%, состав президентской квоты - на 50%, а региональной квоты - на 45%. В палате добавили, что первое пленарное заседание седьмого состава ОП запланировано на 19 июня.

О палате

Путин 12 апреля своим указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. В частности, по президентской квоте в состав вошла действующий секретарь ОП, руководитель исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева. Также места в палате сохранили известный врач, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и шахматист Сергей Карякин. Среди новых членов ОП оказался фермер, участник конкурса "Лидеры России. Политика", член ОНФ Олег Сирота.

Как ранее сообщала Михеева ТАСС, основными задачами нового состава ОП станут развитие палаты в качестве площадки для запуска социальных проектов, а также укрепление потенциала общественных организаций.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 г., формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, численность - 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - от Общественных палат субъектов РФ, 43 - от общероссийских общественных объединений). Новый (седьмой) состав палаты будет работать по 2023 год.