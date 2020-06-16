Попова сообщила, что ветераны смогут смотреть парад Победы в Москве на трибуне без маски

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Комплекс мер предосторожности позволит ветеранам находиться на трибуне без маски во время парада Победы в Москве. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы " Вести " на телеканале "Россия-1".

"Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски", - сказала она.

"Все будет промыто, все будет продезинфицировано и абсолютно безопасно. Все предметы, которые будут на Красной площади, будут абсолютно чистыми", - отметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в день парада за ветеранами приедет специально подготовленный и продезинфицированный транспорт. При этом она подчеркнула, что водители и сопровождающие ветеранов родственники и волонтеры находятся под медицинским наблюдением и проходят тестирование на коронавирус. Они также будут в маске и в перчатках, добавила Попова.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.