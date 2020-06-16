В ГИБДД сообщили о переносе сроков обязательной установки тахографов в автобусы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сроки обязательной установки тахографов в пассажирские автобусы переносятся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель начальника отдела технического надзора ГИБДД России Сергей Чипурин.
"Сроки обязательного снабжения автобусов тахографами - они пока переносятся [из-за пандемии коронавируса]", - сказал он в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Также он напомнил, что пассажиры должны быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты и держаться за поручни, чтобы не получить травмы во время поездки.
"Необходимо как можно меньше перемещаться по салону автобуса, так как это может привести к травмам, надо держаться за поручни. Пассажиры могут получить травмы не только при ДТП, но, например, при торможении транспортного средства" - сказал он.