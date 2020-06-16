Страны Африки предложили в СПЧ ООН создать комиссию для расследования расизма в США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Страны Африки предложили создать независимую международную комиссию для расследования в США и других государствах проявлений расизма в отношении африканцев и лиц, имеющих африканские корни. Эта инициатива отражена в проекте резолюции, внесенном во вторник на рассмотрение проходящей в Женеве 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

На 17 июня на сессии намечена срочная дискуссия на тему о "нарушениях прав человека, систематическом расизме и жестокости полиции в отношении людей африканского происхождения". В проекте резолюции, которую от имени африканских государств внесла делегация Буркина-Фасо, говорится о создании "независимой международной комиссии по расследованию <...> для установления фактов и обстоятельств систематического расизма, сообщений о нарушении международного гуманитарного права и злоупотреблений в отношении африканцев и людей африканского происхождения в Соединенных Штатах Америки и других частях мира". Эту комиссию, согласно проекту документа, должен назначить председатель СПЧ. Предложено поручить комиссии провести расследование действий властей всех уровней "на мирные протесты, включая сообщения о чрезмерном применении силы против протестующих, прохожих и журналистов".

Авторы проекта призывают правительство США и других стран "в полной мере сотрудничать с комиссией". Предполагается, что она представит устные доклады о проделанной работе на 45-й и 46-й сессиях СПЧ, а письменный доклад - на 47-й сессии.

После смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах страны вспыхнули протесты и массовые беспорядки. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

43-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 15 по 19 июня. Она возобновила работу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. В повестке дня вопрос о расизме и жестких действиях полиции против мирных протестов, а также ситуация в области прав и свобод на Украине, в Ливии, Демократической Республике Конго, Мали, Центрально-Африканской Республике и на оккупированных Израилем арабских территориях.