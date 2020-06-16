В Ярославской области начнут выпускать тепловизоры для защиты от коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Ростовский оптико-механический завод в августе начнет серийный выпуск тепловизоров для измерения температуры тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Ростовский оптико-механический завод запустил проект по изготовлению тепловизоров, это прибор позволяет на расстоянии измерить температуру человека. С началом распространения новой коронавирусной инфекции спрос на тепловизоры резко вырос. Многие производители и поставщики жаловались на пустые склады, невозможно было оперативно обеспечить предприятия и организации приборами. Поэтому была поставлена задача наладить производство отечественных тепловизоров, чтобы организовать бесперебойные поставки", - написал Миронов.

По словам Миронова, на реализацию проекта Фонд развития промышленности выделил заводу 103,3 млн рублей в виде льготного займа сроком на два года. Тестовая партия тепловизоров будет выпущена до конца июня, серийное производство начнется в августе.

Завод провел модернизацию производственных мощностей и инженерных коммуникаций. В период с 2020 по 2022 год предприятие планирует выпустить более 10,6 тыс. приборов трех модификаций. Тепловизоры способны работать в автоматическом режиме, без участия человека.

"Для предприятия выпуск такой востребованной продукции - гарантия стабильной работы. И это еще один пример расширения производства, связанного с распространением COVID-19. Совсем недавно кофе-цикорный комбинат "Аронап" стал производить медицинские маски объемом до ста тысяч штук в день, тоже ростовское предприятие, к слову. Гибкая реакция на существующие вызовы помогает бизнесу сохранить прибыль, рабочие места и диверсифицировать своё производство с помощью новых технологий", - добавил Миронов.

Ростовский оптико-механический завод расположен в Ростове Великом Ярославской области, предприятие работает с 1968 года. Завод занимается разработкой, серийным производством и ремонтом оптико-механических и оптико-электронных комплексов, приборов специального и гражданского назначения.