Движение поездов дальнего следования через Волгодонск восстановлено спустя 23 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Поезда дальнего следования вновь смогут ходить через Волгодонск, движение через который было приостановлено в 1997 году. Об этом во вторник на своей странице в Instagram написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Совместно с Российскими железными дорогами шли к решению этого вопроса. Вначале надо было восстановить железнодорожное движение на участке Морозовск - Волгодонск, которое было приостановлено в 1997 году. Для этого провели восстановительные работы на участке дороги. Затем возобновили движение пригородных поездов. А теперь вновь начинают ходить через Волгодонск и поезда дальнего следования", - написал Голубев.

Он отметил, что первый поезд в Волгодонск прибудет 28 июня в 13:00 мск. Им станет поезд N465 Астрахань - Имеретинский курорт.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Там добавили, что состав будет курсировать через день по нечетным числам. Пассажиры получат возможность добираться этим поездом также в Волгоград и Краснодар.

Маршрут Астрахань - Имеретинский курорт появился в расписании Приволжской железной дороги в мае 2019 года. Ввод маршрута в компании объяснили популярностью данного направления.