На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, постояльцев не принимают гостиницы, отели. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию. Отдыхающих, находящихся в регионе не по санаторной путевке, помещают в обсерваторы на 14-дневную изоляцию. С 12 июня возобновили работу отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

"Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться", - сказал глава региона.

Он уточнил, что прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются. По словам губернатора, соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы.

Краснодарский край - основной курортный регион России, в 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.