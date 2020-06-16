Трещину в черепе нашли у 75-летнего протестующего в США, которого толкнули полицейские

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Адвокат 75-летнего протестующего Мартина Гуджино в городе Буффало (штат Нью-Йорк) заявила, что у мужчины, которого толкнули полицейские, обнаружена трещина в черепе. Соответствующее заявление юриста приводит во вторник телекомпания СNN.

"Я по известным обстоятельствам не вправе вдаваться в подробности, поэтому подтверждаю лишь то, что у него в черепе есть трещина. Он не способен пока самостоятельно ходить, но я смогла коротко с ним поговорить, пока он не слишком устал", - информировала адвокат Келли Заркони.

По ее словам, Гуджино сосредоточен на поправке. "Если не случится что-то непредвиденное или неожиданное, я не ожидаю кардинальных перемен в его состоянии на этой неделе", - сказала адвокат.

4 июня в Буффало двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. Сотрудники органов правопорядка Аарон Торгласки и Роберт Маккейб были временно отстранены без сохранения содержания. По данным телекомпании ABC, 6 июня им были предъявлены официальные обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений. Они были арестованы и выпущены под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Оба полицейских заявили о своей невиновности и, как ожидается, предстанут перед судом 20 июля.

В минувший вторник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что инцидент с престарелым демонстрантом в Буффало мог быть провокацией движения "Антифа", которое в Соединенных Штатах намерены признать террористической организацией.